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Aileler Kitapla Buluşuyor, Okul Kütüphaneleri Canlanıyor Projesinin tanıtımı yapıldı

İHA

Aileler Kitapla Buluşuyor, Okul Kütüphaneleri Canlanıyor Projesinin tanıtımı yapıldı

Erzincan’da Aileler Kitapla Buluşuyor, Okul Kütüphaneleri Canlanıyor Projesinin tanıtımı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi dahilinde Erzincan’da kütüphanesi olmayan 38 okula kütüphane yapılmasıyla kentte kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Bu doğrultuda Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi, "Kütüphanesiz Okul Kitapsız Kütüphane Kalmasın Projesi" ile aralık ayı içerisinde kütüphanesi olmayan ya da kütüphanesi olup yeterli kitapları olmayan okullara kitap yardımında bulunmayı amaçlayan bu proje ile 3200 kitap bağışı topladı ve toplanmaya da devam edilmekte. Projede "Okuduysan Kitabını Eski Yeni Fark Etmez Sen De Yap Bağışını" sloganı ile yola çıkılarak proje öğrencilerin bağışları ile güzel bir ivme kazandı.
Böylece Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphane Hayattır" diyerek tüm okullara kütüphaneler inşa ettikten sonra 2022 yılı sonunda 100 milyon kitabı çocuklarla buluşturmayı hedeflediği bu yolda Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kütüphanelerdeki kitap sayısını arttırmayı amaçlayarak bu sürece katkı sağlamayı amaçlamakta.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Kütüphaneleri etkin ve verimli kullanılması, okul kütüphanelerinin öğrenci, öğretmenlerin yanında velilerin de kullanımına açık olması" ile ilgili talimatları doğrultusunda Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi "Aileler Kitapla Buluşuyor, Okul Kütüphaneleri Canlanıyor" projesini uygulamaya koyarak kütüphane ile ilgili yapılan projelere yeni bir soluk getirmiş bulunmakta.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından Erzincan’da okul ve kurumların kütüphanelerini işler duruma getirebilmek ve fiziki şartları müsait olan kütüphanelerin okuma alanları oluşturularak velilere hizmet etmesini sağlamak, okul kütüphanelerinin ve okuma köşelerindeki güncel, eğitici kitapların velilere ve öğrencilere ulaşmasını sağlamak, velilerle beraber okullarda bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren bir sosyal etkinlik alanı oluşturulacak ve öğrenciler için cazibe merkezi olmasını sağlamak, öğrencilere ve velilere okuma kültürü kazandırılarak bunu yaşam tarzı, yetenek ve ilgilerin bir parçası haline getirmek amacıyla yürütülecek olan "Aileler Kitapla Buluşuyor, Okul Kütüphaneleri Canlanıyor Projesi'nin tanıtımı Ziya Gökalp İlkokulunda yapıldı.
Proje tanıtımına Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar Ge Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol, Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Abdulvahap Terece, Okul idaresi, veliler ve ArGe Birimi Proje Koordinatörü Kübra Tuğçe Bingöl katıldı.
Proje açılış konuşmasında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Bu proje ile okulumuzun kütüphanelerini işler duruma getirebilmek ve fiziki şartları müsait olan kütüphanelerin okuma alanları oluşturularak velilere hizmet etmesini sağlamak; okul kütüphanesinin ve okuma köşelerindeki güncel, eğitici kitapların velilere ve öğrencilere ulaşmasını sağlamak ve velilerle beraber okullarda bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren bir sosyal etkinlik alanı oluşturulacak ve öğrenciler için cazibe merkezi olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca velilerin bir araya geldiği bu buluşmaların ilk 5 dakikasında okul rehber öğretmenlerinin öğrenci velilerine rehberlik uygulamaları, sınıf öğretmenlerinin kitap okuma ile ilgili yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgilendirme bunlara ek olarak aile içi iletişim vb. konular ile ilgili bilgilendirmeler yapılması planlıyoruz” dedi.
Daha sonra velilere konu hakkında bilgilendirme yapılarak açılış sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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