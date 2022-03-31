Tedavi edilen Puhu kuşu doğaya salındı

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Erzincan’da, yorgun uçamaz halde bulunan ve tedavi altına alınan Puhu kuşu doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu kuşu, tedavi edildi. Puhu kuşu sıvı ve yem takviyesi yapılarak bir süre dinlendirildi.

Tedavisi biten ve sağlığına kavuşan Puhu kuşu tekrar doğaya salındı.

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