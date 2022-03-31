Erzincan’da hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu

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Erzincan Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

2022 Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 4 cami şu şekilde:

Şemseddin Uçar Camii Atatürk mahallesi

Kızılay Camii Kızılay mahallesi

Boyacılar Camii Karaağaç mahallesi

Hafız Mehmet Aydın Camii Yunus Emre mahallesi.

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