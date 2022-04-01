Seyir halinde lastiği yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

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ErzincanSivas kara yolunda seyir halindeki tır, Sakaltutan mevkiinden rampa aşağı inerken balataların ısınması sonucu lastikleri yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Türkmenistan’a giden 04 AAK 863 plakalı tırın, ErzincanSivas kara yolunda balatalarının aşırı ısınması sebebiyle lastikleri bir anda yandı. Seyir halinde ilerleyen tır şoförü E.Dile irtibata geçen emniyet ve itfaiye ekipleri müdahaleye hazır oldukları ErzincanErzurum kara yolu Organize Sanayi mevkiinde tırı durdurup yanan lastikleri söndürdü. Lastikleri yanan tırda maddi hasar meydana gelirken başka bir olumsuzluk yaşanmadı.

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