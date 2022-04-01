Erzincan’da bebek dostu hastane

2014 yılından bu yana ‘”Altın Bebek Dostu İl’’ unvanı ile yıllık değerlendirmeler bazında “Bebek Dostu Hastane’’ unvanına sahip olan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Doğumhane, Yenidoğan Ünitesi, Laktasyon Polikliniği, Gebe Okulu, Emzirme Odaları, Kadın Doğum, Çocuk Servis ve Poliklinikleri ile bebeklerin daha sağlıklı büyümeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. “Bebek Dostu Hastane” unvanı taşıyan hastanede emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesine ve hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesine yönelik olarak “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’’ da yürütülüyor.

Konu ile ilgili Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise, bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemdir. Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesine ve hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesine yönelik olarak ‘’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’’ yürütülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarımızda başarılı Anne Sütü Uygulamaları nedeniyle İlimiz 2014 yılından itibaren ‘’Altın Bebek Dostu İl’’ unvanına sahiptir. Yıllık değerlendirmeler bazında ‘’Bebek Dostu Hastane’’ unvanına sahip olan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine ziyaret gerçekleştirilerek, Doğumhane, Yenidoğan Ünitesi, Laktasyon Polikliniği, Gebe Okulu, Emzirme Odaları, Kadın Doğum, Çocuk Servis ve Poliklinikleri, değerlendirilmiştir” denildi.

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