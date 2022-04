Hastanede Ramazan mesaisi

Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Ramazan ayı boyunca ek poliklinik hizmeti verilecek.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ramazan ayı süresince ek hizmette yer alan poliklinik hizmetleri şu şekilde:

“Hastanemizde Ramazan ayı süresince kliniklerimizin iş ve işleyişlerinin imkân verdiği ölçüde ve halkımızın talepleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 20.0022.00 saatleri arasında ek poliklinik hizmeti verilecektir.

Göz Polikliniği; Bir polikliniğimiz 20.00 22.00 saatleri arasında de diğer polikliniğimiz 16.00 23.30 saatleri arasında olmak üzere 2 poliklinik,

Plastik Cerrahi Polikliniği; Ramazan ayı boyunca her Çarşamba günleri 1 poliklinik,

Kardiyoloji Polikliniği; Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün 1 poliklinik arasında

Ortopedi Polikliniği; Ramazan ayı boyunca Cuma günleri hariç hafta içi her gün 2 poliklinik,

Dahiliye Polikliniği; 04050607/04/2022 tarihlerinde bir poliklinik, 18202527/04/2022 tarihlerinde bir poliklinik hizmet verecektir.”

