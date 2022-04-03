Baroda "Tüketici Hukuku Uygulamaları" konulu seminer gerçekleşti

Erzincan Barosunun ev sahipliğinde "Tüketici Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

Seminerde; tüketici kavramı, tüketici işlemi, tüketicinin hakları, tüketici sözleşmeleri, tüketici hakem heyetinin görevleri; 6502 sayılı kanun, Yargıtay uygulamaları ve güncel konular ile birlikte katılımcılara aktarıldı.

Baro Başkanı Adem Aktürk, sunumu ve paylaştığı bilgiler için Şükran Eroğlu ve Sevda Şensoy'a teşekkür etti.

Aktürk, “Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır.” dedi.

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