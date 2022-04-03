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Erzincan'da 'tok tutan' tandır ketesi, sahur sofralarının vazgeçilmezi

DHA

Erzincan'da 'tok tutan' tandır ketesi, sahur sofralarının vazgeçilmezi


Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, tok tuttuğu belirtilen ve sahur sofralarında yer alan 'tandır ketesi' için yoğun mesai başladı. Tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan, içine kavrulmuş un, ceviz konan tandır ketesi kargo ile il dışına da gönderiliyor.
Tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan ve içine kavrulmuş un, ceviz konan 'tandır ketesi', özellikle sahurda çok tercih ediliyor. Tok tuttuğu belirtilen tandır ketesi için kentte fırın ve imalethanelerde mesai başladı. Kete yapan işletmeler hem sahura özel üretim yapıyor hem de kargo ile il dışına sipariş gönderiyor.
Ramazan ayı nedeniyle kete siparişlerinin arttığını belirten Kezban Nalbant, "Ketemize akşamdan süt, tereyağı, maya, un koyup, birbirine katıyoruz. Yoğurup küntlüyoruz. Sabah erkenden geliyoruz, keteyi açıyoruz. Keteyi açtıktan sonra ön planda ekmek olduğu için önce ekmek açılıp pişiyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz. Ketemizin bir güzel yönü de tok tuttuğu için genel de sahur için alıyorlar. O yüzden de ketemizi geç çıkarıyoruz. Ketemizin cevizlisi, sıvı yağlısı, içsizi ve bol içlisi var. İsteğe göre yapıp ketelerimizi sipariş gönderiyoruz" diye konuştu. Fırında işçi olarak çalışan Nalbant, tanesi 10 lira olan ketelerden günde 250 tane çıkardığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-04-03 12:32:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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