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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı

İHA

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 57 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 57 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.
Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.
Bütün maçlarını kazanan milli güreşçi, son karşılaşmasında Dollak'ı 86 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Eleme maçlarında İspanyol ve Bulgar rakiplerini sayı vermeden yenen Kamaloğlu, 57 kg yarı final maçında, Polonyalı rakibini son puan(66) avantajı ile geçti. Final maçında Macar Tamara Dollak’la karşılaşan milli sporcu, minderden 86 üstün ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Yıldırım Akbulut Havalimanında düzenlenen organizasyonda Elvira Kamaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok, sporcular ve ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı. Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, kendisini karşılamaya gelen babası Selim, annesi Zemire Kamaloğlu ile yakınlarına sarılarak mutluluğunu paylaştı.
Kamaloğlu, şampiyon olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek hedefinin ay yıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

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