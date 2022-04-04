Erzincan, Erzurum, Bayburt illerinin dâhil olduğu bölgede enflasyon yıllık yüzde 64,64 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan, Erzurum, Bayburt illerinin dâhil olduğu bölgede enflasyon yıllık yüzde 64,64 oldu

İHA

Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı. Erzincan, Erzurum, Bayburt illerinin dâhil olduğu bölgede de TÜFE yıllık 64,64, aylık yüzde 6,53 arttı.

Erzincan, Erzurum, Bayburt illerinin dâhil olduğu bölgede enflasyon yıllık yüzde 64,64 oldu

Türkiye’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı. Erzincan, Erzurum, Bayburt illerinin dâhil olduğu bölgede de TÜFE yıllık 64,64, aylık yüzde 6,53 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.
Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.
Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel TÜFE göstergesi (B) yıllık %51,34, aylık %4,24 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %27,48 artış gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazarda fiyatlar cep yakıyor
YEREL HABERLER Pazarda fiyatlar cep yakıyor
Türkeş’in vefatının yıldönümünde fidan dikimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türkeş’in vefatının yıldönümünde fidan dikimi ...
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da ...
Erzincan'da 'tok tutan' tandır ketesi, sahur sofralarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Erzincan'da 'tok tutan' tandır ketesi, sahur ...
Baroda "Tüketici Hukuku Uygulamaları" konulu seminer gerçekleşti
YEREL HABERLER Baroda "Tüketici Hukuku Uygulamaları" konulu seminer ...
Sahur sofralarının olmazsa olmazı: “Tandır Ketesi”
YEREL HABERLER Sahur sofralarının olmazsa olmazı: “Tandır Ketesi”
Hastanede Ramazan mesaisi
YEREL HABERLER Hastanede Ramazan mesaisi
Erzincan’da “Kanser Haftası" etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzincan’da “Kanser Haftası" etkinlikleri
"Notaların Dilinden" projesi başladı
YEREL HABERLER "Notaların Dilinden" projesi başladı
Halk Eğitim Merkezinden camiye anlamlı hediye
YEREL HABERLER Halk Eğitim Merkezinden camiye anlamlı hediye
Erzincan’da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri
YEREL HABERLER Erzincan’da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.