Roman yazarı Şahin: “Esas olan kalıcılıktır”

Yazarlar Birliği programında konuşan roman yazarı Fatma Şahin, “Esas olan kalıcılıktır” dedi.

Türkiye Yazarla Birliğinin kültürel etkinlikleri devam ediyor. Bu hafta yazar Fatma Şahin ile Prof. Dr. Mahmut Abdullah Aslan’ın söyleşisi oldu. Diyanet Gençlik Merkezindeki söyleşide Fatma Şahin konuşmasında “Herkes iyi ya da kötü bir yazar olabilir. Ancak önemli olan iyi bir yazar olup kalıcı bir yazar olabilmek ve ölümün elinden bir şeyler kurtarabilmektir. Devrinin yazarı olmak yerine, Yunus gibi Mevlana gibi zamanları aşabilmektir asıl olan” dedi.

Prof. Dr. Mahmut Abdullah Arslan’ın Fatma Şahin’i takdim etmesiyle başlayan söyleşide Fatma Şahin’in kitaplarının tanıtımı yapıldı. Ardından da kitapları ile ilgili sorular sordu. Sorulara içtenlikle cevap veren Fatma Şahin, “Metinlerde tanıdığın ya da tanımadığın insanlara bırakacağın izler saklıdır. Yazarlık satır başından satır sonuna kadar yüreğini en saf duygularla okuyucuya açmaktır. Bu duygular yazarın gönül kapılarından okuyucunun gönül kapısına yazılmış birer dilekçedir. Her cümlede her kelimede bir zirveyi her zirvede başka bir zirveyi görmektir” dedi.

Romanı, şiiri ve romancıyı da tarif eden Şahin: “Yazarın sonsuz hayalleri adeta baharda düşüncelerinin yeniden hayat bulması, çiçek açıp meyveye durması, üryan bir coğrafyada ete kemiğe bürünmesi anlamını taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda dinleyicilerden gelen soruları da cevaplayan Fatma Şahin, “Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi yazarlar için bir çatıdır, birliğin çatısı altında ve üyesi olmaktan mutluyum.” dedi.

Program sonunda Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Fatma Şahin ve söyleşiyi gerçekleştiren Abdullah Aslan’a teşekkür belgelerini takdim etti.

