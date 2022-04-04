Erzincan’da "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da Polis Haftası programları dâhilinde "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği gerçekleşti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğine valinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet personelleri ve aileler katıldı. “Haydi Hep Birlikte Pedallayalım” isimli bisiklet turunda katılımcılar kent merkezindeki parkurda bisiklet sürdüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.