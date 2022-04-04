Erzincan’da yeşil alan çalışmaları dâhilinde cadde ve kaldırımlara farklı türlerde 200 adet ağaç dikildi.

Kentin daha yeşil bir görünüm kazanması için ağaçlandırma çalışmaları sürdürülüyor. Belirlenen cadde ve kaldırımlara farklı türlerde 200 adet ağaç dikildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ana arterlerde yapılması planlanan yeşillendirme çalışmasında Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımlara süs eriği, süs elması ve ıhlamur türlerinde 200 ağaç dikildi. Belirlenen alanlara çukurların açılmasının ardından saksı içerisinde bulunan ağaçlar dikildi ve can suları verildi. Çeşitli nedenlerle kuruyan ağaçlarda sökülürken yerlerine yenileri dikildi.

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