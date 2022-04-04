Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. 73,95 gram metamfetamin, 43,66 gram esrar, 222 sentetik ecza maddeleri ve 10 uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 3 kişiden 2'si tutuklandı. 1 kişinin adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, ayrıca 11 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan kentte çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi dahilinde 0131 Mart 2022 tarihleri arasında; Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören anne ve anne adayları, sürücü kurslarında eğitim alan vatandaşlar, Kur’an kurslarında kursiyer anne ve anne adayları, çeşitli kademelerdeki okullarda görevli öğretmen ve idareciler ile öğrenci velileri, özel güvenlik görevlileri, farklı kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan kadın personeller olmak üzere toplamda 39 Narkorehber faaliyeti ile bin 176’sı anne ve anne adayı olmak üzere bin 848 vatandaşa madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

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