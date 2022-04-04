En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Havaların ısınmasıyla birlikte meteorolojiden çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “04.04.2022 günü saat 14.00 ile 10.04.2022 günü saat 18.00’a kadar Erzincan’ın yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.