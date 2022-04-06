Bozulan ve deforme olan parke taş yollar yenileniyor

Erzincan’da havaların iyice ısınmasıyla birlikte bozulan ve deforme olan parke taş yollar yenilenmeye başlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin değişik noktalarında başladıkları parke taşı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bazı kurumların yaptıkları kazı çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolları tamir edilerek vatandaşın hizmetine sunan ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştiriliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.