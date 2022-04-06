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Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi

İHA

Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi

Erzincan’da Hizmet İçi Hafızlık ve Kur’anı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.
2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca önceden planlanan ve gerçekleştirilen kurumsal yarışmalardan Hafızlık ve Kur’anı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmaları Erzincan İl MÜftülüğü kütüphanesinde gerçekleştirildi.
Hafızlık yarışmasında birinciliği Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu yönetici ve öğreticisi Muhammet Budak, ikinciliği ise Terzibaba Camii İmam Hatibi Ersoy Satılmış elde etti.
Kur’anı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında ise birinciliği kent merkezinde bulunan Akşemseddin Camii İmam Hatibi Murat Ayhan, ikinciliği ise Saliha Hatun Camii Müezzin Kayyımı Hatem Tarık Tercan elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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