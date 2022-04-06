Erzincan’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Koordinasyon Kurulu ve İl Ekonomi Toplantısı yapıldı.

2022 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve 1. İl Ekonomi Toplantısı valinin başkanlığında gerçekleştirildi.

AFAD Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge temsilcileri ve il müdürleri ile bazı sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından kentteki yatırımlara ait veriler ile ekonomik göstergelere ilişkin sunum yapılarak, veriler salonda bulunan katılımcılar ile paylaşıldı.

Daha sonra sırasıyla yatırımcı kuruluşların Erzincan genelinde yürüttükleri çalışma ve projeler ile 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında kurum yöneticileri tarafından sunum eşliğinde bilgiler verilerek, koordinasyonu gerektiren konularda ilgili birim müdürleri ile fikir alışverişinde bulunuldu.

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