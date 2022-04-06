Doğu’da toz taşınım ve sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Erzurum’un doğusunda kuvvetli (4060 km/sa), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların öğle saatlerinden sonra Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek (heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Rüzgârın; Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Erzurum’un doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (4060 km/sa), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek (çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Kar erimesi ve çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Toz taşınımı uyarısı”

Bölgede güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen Suriye kaynaklı toz taşınımının Ağrı, Iğdır, Kars (güneyi) ve Erzurum (güneyi) illerimizde aralıklı olarak etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek (görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İl merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 20, Iğdır’da 21, Erzurum’da 11, Kars ve Ardahan’da 10, Bayburt’ta 9 derece olması öngörülüyor.

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