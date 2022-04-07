Erzincan’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Toprağa gömülü uyuşturucu kepçeyle kazılarak çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Toprağa gömülü uyuşturucu kepçeyle kazılarak çıkarıldı

İHA

Erzincan’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Toprağa gömülü uyuşturucu kepçeyle kazılarak çıkarıldı

Erzincan’da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak baskını yapıldı. 4 kişinin tutuklandığı eş zamanlı operasyonlarda evin bahçesine gömülmüş uyuşturucular kepçeyle kazılarak ele geçirildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 1 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; il merkezinde, Üzümlü ilçesinde ve merkez Yeniköy köyünde 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.İ.(53), K.U.(42), H.P.(25) ve H.D.(44) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen arama ve kazılarda; 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, 0,98 gram Esrar maddesi, 0,52 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet sentetik hap, 1057 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak alkol, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 29 bin 830 TL para ele geçirildi.
Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu’da toz taşınım ve sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu’da toz taşınım ve sağanak yağış bekleniyor
Erzincan’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama ...
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma ...
Bozulan ve deforme olan parke taş yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Bozulan ve deforme olan parke taş yollar yenileniyor
Yıpranan Kur'an-ı Kerimlere 45 yıldır hayat veriyor
YEREL HABERLER Yıpranan Kur'an-ı Kerimlere 45 yıldır hayat veriyor
24 Erzincanspor U19 takımı ilk maçını Ankaraspor U19 ile oynayacak
YEREL HABERLER 24 Erzincanspor U19 takımı ilk maçını Ankaraspor U19 ...
Öğretmenlere "Protokol ve Resmi Yazışma Kuralları" konusunda seminer verildi
YEREL HABERLER Öğretmenlere "Protokol ve Resmi Yazışma Kuralları" ...
Baro Başkanı Aktürk: “Avukat; yetkilerini hakka hizmet yolunda kullanan, yalnız yasanın ve vicdanının sesini yükselten kişidir”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Avukat; yetkilerini hakka ...
Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı
YEREL HABERLER Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı
Tandırlar Ramazan sofraları için yanıyor
YEREL HABERLER Tandırlar Ramazan sofraları için yanıyor
Eriyen kar suları nehirlerin debisini yükseltti
YEREL HABERLER Eriyen kar suları nehirlerin debisini yükseltti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.