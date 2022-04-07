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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökten çamur yağdı oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

İHA

Gökten çamur yağdı oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Suriye kaynaklı ‘toz taşınımı’ uyarısının ardından Erzincan’da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oldu. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.
Erzincan’da kısa süreli görülen yağmur çamur şeklinde etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda ve petrol ofislerinde araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler gün içerisinde tekrardan yağış olabileceğini ama buna rağmen de çamurla kapanan araçlarını yıkamaya getirdiğini aktardı.
Aracını yıkamak için sıra bekleyen vatandaşlardan Ahmet Ersoy, “Suriye’den gelen çöl fırtınasının etkisiyle arabaların çamurla bulandığını gördük. Arabamızı yıkatmaya geldik. Ufak bir kuyruk var ama temizlik imandandır dedik bekliyoruz” dedi.
Cemal Ekinci isimli sürücü ise doğal bir yağış olduğuna dikkat çekerek, “Allah’tan gelen bir şey bu. Tarım açısından faydalı diyenler de oluyor. Meteoroloji uyardı ama çok bir önlemde alınamaz buna. Birden oldu birkaç dakikada baktım arabam hep çamur olmuş. Bazı vatandaşlar arabalarının üzerlerini örtü ile örterek korudu ama bu bir seferlik bir şey değil ki. Her an yine yağabilir. Ben de geldim arabamı temizletmeye bekliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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