Minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, minik öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü Erzincan’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kutlamalar çerçevesinde, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan anaokulu öğrencilerine genel güvenlik kurallarını anlatarak polislik mesleğini tanıtan polisler, onlarla oyunlar da oynayarak güzel zaman geçirdi. Polis ekipleri, öğrencilere dışarıda dikkatli olmaları, kendilerine zarar verebilecek kişiler gördüklerinde veya anladıklarında, herhangi bir olumsuz durumda polise haber vermeleri hususunda uyarıda bulundular.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, milletimizin en değerli varlığı, barışın, kardeşliğin ve sevginin temsilcileridir. Çocuklarımız geleceğimizdir, umudumuzdur, en büyük güvencemizdir.” denildi.

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