Tercan’da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik mücadeleyi güçlendirmek amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı ve bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” başladı. Tercan Devlet Hastanesi Başhekimliği sekretaryasında gerçekleştirilen çalıştayda Kaymakam Musa Kazım Çelik bir konuşma yaparak, “Bağımlılık, kişinin iradesi dışında nesne veya maddelere karşı konulamaz isteğe sahip olma durumudur. Geçmişten bu yana psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları beraberinde getiren önemli olayların başında gelmektedir. Toplum sağlığının korunması, gençliğimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu sorunun çözülmesi milli vazifemizdir. Söz konusu noktada tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri büyük önem arz etmektedir. Her türlü bağımlılıkla mücadelede “Ben Olsaydım” yaklaşımıyla ortaya konacak önleyici tedbirler ve koruyucu faaliyetler ile halkımızı bu zararlı alışkanlıklardan uzak tutacağız. Bu çalıştayımızın her türden bağımlılıkla mücadelede başarımızın arttırmasını temenni ediyor, çalıştaya katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Kaya tarafından çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin ilçede yapılacak çalışmalar ve davranışsal bağımlılıklar ile mücadele, tütün ile mücadele, alkol ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele konularında bir sunum yapıldı.

Çalıştaya Kaymakam Musa Kazım Çelik’in yanı sıra Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, kurum amir ve personelleri ile STK temsilcileri katıldı.

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