Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısında bulunularak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, güney ve güneybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Etkisini gösterecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 2 bin metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel küçük çaplı dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olması istendi.

“Kar erimesi ve çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

“Toz taşınımı uyarısı”

Bölgede güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen Suriye kaynaklı toz taşımının Ağrı, Iğdır, Kars (güneyi) ve Erzurum (güneyi) illerinde aralıklı olarak etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek (görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da ve Ağrı’da 2, Kars’ta 1 derece kaydedilirken, Erzurum’da 2, Bayburt’ta 6, Iğdır’da 7, Erzincan’da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır’da 19, Erzincan’da 16, Bayburt’ta 15, Kars ve Erzurum’da 12, Ağrı’da 11, Ardahan’da 9 derece olması bekleniyor.

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