Kentsel dönüşüm projesinde peyzaj çalışmaları başladı

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Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmaları başlatıldı.

Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konutlarına yerleşmeleri ile birlikte peyzaj çalışmalarına başlandı. 49 işyeri, 370 daire olarak yapılan projede; yürüyüş yolları, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri, sondaj ve asfalt öncesi alt yapı çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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