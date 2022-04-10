Zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının 10 ile 15 derece arasında hissedilir derecede azalması beklendiği belirtilerek bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama, “Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (1015 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

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