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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pedallar kalp sağlığı için çevrildi

İHA

Pedallar kalp sağlığı için çevrildi

Erzincan’da 1117 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla “Kalbini Koru Bisikletinle Yaşama Bağlan” sloganıyla 34. Kalp Haftası Bisiklet Turu organizasyonu düzenlendi.
Erzincan’da bisiklet tutkunlarının oluşturduğu dernek ile işbirliği içerisinde organize edilen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için bisikletleri ile kilometrelerce yol kat ederek kalp hastalarını bisiklet kullanmaya yönlendirdi. Etkinlikte konuşan bisiklet tutkunları, “Bisiklet diyabet riskini azaltır. Kasları güçlendirir. Duruşunuzu iyileştirir. Eklem ağrılarını azaltır. Yaşlanmayı geciktirir. Bisiklete binmek stresi azaltır. Bisiklete binmek, düzenli ritmik hareketleri nedeniyle insanı rahatlatır, bütün fizikî ve ruhî unsurların uyum içinde çalışmasını sağlar. Bisiklet sayesinde en önemli kalp işlevlerinin yanı sıra kan deveranı da olumlu etkileniyor. Sonuçta çok daha ekonomik çalışan ve daha az yorulan bir kalp çıkıyor ortaya. Kalp krizlerine yol açan bütün etkenler geriliyorlar, düzenli fiziksel aktivite ile kalp krizi riski yüzde 50 düşüyor” dedi.
Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise konuşmasında, “Dünya Kalp Sağlığı Haftası vesilesiyle yapmış olduğumuz bisiklet turunda, kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdik katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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