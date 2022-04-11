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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis Gecesi renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Polis Gecesi renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan’da Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Polis Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.
Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi’nde Polis Gecesi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda; Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve protokol üyeleri tarafından konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından polisler tarafından hazırlanılıp ve oynan tiyatro gösterisi sergilendi. Gösterinin ardından gecede polis silah atışlarında ve polis haftası konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren polislere ve öğrencilere protokol mensupları tarafından ödülleri verildi.
Program, Erzincan Emniyeti’nde görevli personeller tarafından hazırlanan konser ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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