4 günlük ara tatil soru çözüm kampı

TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 12. sınıflarda geliştirdikleri "sınava kadar bize tatil yok" sloganıyla, 1115 Nisan 2022 tarihleri arasındaki ara tatilde öğrencilerini okulda ağırlayarak kendilerine uygun bir çalışma ortamı hazırladı.

Öğrenciler, diledikleri saatte bireysel çalışmalarını yürütecek ve öğrenciler için hazırlanan plan doğrultusunda 11.0014.00 saatleri arasında okulun öğretmenleriyle soru çözümü yapabilecekler.

Okul Müdürü Uğur Mutlu, kamp ile ilgili olarak; "Hazırladığımız listeler sayesinde soru çözdürmek istedikleri öğretmenleriyle randevu usulüyle bir araya gelen öğrencilerimiz etüt salonumuzda soru çözümlerini yaptırabilmekte, sorun yaşadıkları konularda da öğretmenlerinden destek alabilmekteler. Sınav maratonunun son düzlüğüne girilen ve her günün altın değerinde olduğu bu süreçte öğrencilerimizin mümkün olan en fazla süreyi okulumuzda geçirerek çalışma ortamından, öğretmenlerinden ve kendileriyle aynı idealleri paylaşan arkadaşlarından kopmamalarını, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak öğrencilerimizin her birini, hayallerini süsleyen hedeflerine ulaştırmayı arzu etmekteyiz." diye konuştu.

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