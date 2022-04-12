Minik öğrencilerden emniyete ziyaret

Demirkent TOKİ Ortaokulu anasınıfı öğrencileri Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Minik öğrenciler, Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Teşkilatının Polis Haftasını kutladı. Minik öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kurt, Polis Teşkilatı'nın yapmış olduğu kutsal görevleri minik öğrencilere anlattı. Daha sonra öğrencilere hediyeler takdim etti. Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, ülke güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan polislerin zor ama kutsal bir görev yürüttüklerini söyledi. Ahmet Sağsöz, Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlayarak bu görevde şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dileyip, kendilerini ağırlayan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Öğrenciler daha sonra Emniyet Müdürlüğünün Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri birimindeki görevli polis memurlarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

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