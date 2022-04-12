Erzincan’da bulunan yaralı atmaca tedavi edilecek

Erzincan’da vatandaşlar tarafından halsiz ve bitkin halde bulunan yaralı atmaca DKMP Şube Müdürlüğüne getirilerek tedavi altına alındı.

Erzincan’da duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde tespit edilen yaralı atmaca halsiz ve bitkin halde bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne getirildi. DKMP ekipleri tarafından teslim alınan atmaca gerekli kontrolleri yapılmak üzere veteriner hekime gösterildi. Yaklaşık bir hafta boyunca sürecek gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında atmaca tekrardan doğal yaşam alanına bırakılacak.

Ayrıca, DKMP ekipleri duyarlılıklarından ötürü atmacayı getiren vatandaşlara teşekkür etti.

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