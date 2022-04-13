Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 19 bin 901 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2022 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Mart ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda

17 bin 214, dış hatlarda ise 2 bin 687 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanındaki iç hatlarda 157 uçak, dış hatlarda ise 15 uçak inişkalkış gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 188 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2022 yılının ocak, şubat ve mart aylarında toplam 53 bin 958 yolcu, uçak trafiği 468, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 567 ton olarak gerçekleşti.

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