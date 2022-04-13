İliç’te çevreyi kirletene cezai işlem uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İliç’te çevreyi kirletene cezai işlem uygulanacak

İHA

İliç’te çevreyi kirletene cezai işlem uygulanacak

Erzincan’ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine yol açanlara cezai işlem uygulanacak.
İliç Belediyesince sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizin daha güzel günlere daha temiz bir çevre ile ulaşmasını sağlamak, içerisinde yaşadığımız yeri yaşanabilir bir hale getirmek için belediye olarak her türlü çabayı göstermekteyiz. Yol kenarlarında, boş arazilerde çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli yerlere uyarı tabelaları asarak, bu alanlara döküm yapılmasını yasaklayarak gerekli tedbirler alınmıştır. Ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde vatandaşlarımızın ilçemizde çevre kirliliğine sebep olan, kötü görüntü oluşturan inşaat artıklarını, molozları, hafriyatı ve çöpleri yol kenarlarına döktükleri tespit edilmiştir. Bu tür artıkların yol kenarlarına, boş arazilere dökülmesi belediyemizce kesinlikle yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.” denildi.

“İlçe halkından altın madenine tepki”
İliç Belediyesinin çevre duyarlılığını destekleyen vatandaşlar Çöpler köyüne bağlı arazide, Kanada, Amerikan ve az bir kısmı da Türk ortaklığı ile yapılan altın maden şirketlerine tepki göstererek çevreye, doğaya ve insanlığa zehir saçıldığını kaydettiler.
Siyanür ve sülfirik asit dolu atık havuzun tehlike saçtığını kaydeden yöre halkı bölgede kanser vakalarının hızla arttığı ileri sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 19 bin 901 yolcu faydalandı
YEREL HABERLER Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında ...
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Erzincan’da bulunan yaralı atmaca tedavi edilecek
YEREL HABERLER Erzincan’da bulunan yaralı atmaca tedavi edilecek
Erzincan’a nisanın ortasında kar sürprizi Doğu’da nisan karı: Yüksek kesimler beyaza büründü
YEREL HABERLER Erzincan’a nisanın ortasında kar sürprizi Doğu’da ...
Erzincan gölleri, akarsuları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm cenneti
YEREL HABERLER Erzincan gölleri, akarsuları, dağları, yaylaları ve ...
Minik öğrencilerden emniyete ziyaret
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden emniyete ziyaret
4 günlük ara tatil soru çözüm kampı
YEREL HABERLER 4 günlük ara tatil soru çözüm kampı
Atıcılıkta Erzincanlı sporcular 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etti
YEREL HABERLER Atıcılıkta Erzincanlı sporcular 2 birincilik, 2 ...
Şengül: “Patates soğan hikâyesi yeni değil”
YEREL HABERLER Şengül: “Patates soğan hikâyesi yeni değil”
Erzincan 1. Amatör Küme’de şampiyon Kavakyoluspor
YEREL HABERLER Erzincan 1. Amatör Küme’de şampiyon Kavakyoluspor
Erzincan’da mart ayında 145 trafik kazasında 2 kişi öldü, 126 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan’da mart ayında 145 trafik kazasında 2 kişi ...
Polis Gecesi renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Polis Gecesi renkli görüntülere sahne oldu
İşsizlik oranı Şubat ayında 3 milyon 579 bin kişi oldu
YEREL HABERLER İşsizlik oranı Şubat ayında 3 milyon 579 bin kişi ...
Tercan’da Polis Haftası coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Tercan’da Polis Haftası coşkuyla kutlandı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 90,27 arttı
YEREL HABERLER İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 90,27 arttı
Demirdöğen: “Bu yıl 121 projeyi 120 milyon lirayla destekleyeceğiz”
YEREL HABERLER Demirdöğen: “Bu yıl 121 projeyi 120 milyon lirayla ...
Bal arıları özgürlüğüne kavuştu
YEREL HABERLER Bal arıları özgürlüğüne kavuştu
Pedallar kalp sağlığı için çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar kalp sağlığı için çevrildi
Antika tutkunu esnaf, biriktirdiği yüz binlerce antika eşya ile müze açmak istiyor
YEREL HABERLER Antika tutkunu esnaf, biriktirdiği yüz binlerce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.