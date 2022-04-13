İliç’te çevreyi kirletene cezai işlem uygulanacak

Erzincan’ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine yol açanlara cezai işlem uygulanacak.

İliç Belediyesince sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizin daha güzel günlere daha temiz bir çevre ile ulaşmasını sağlamak, içerisinde yaşadığımız yeri yaşanabilir bir hale getirmek için belediye olarak her türlü çabayı göstermekteyiz. Yol kenarlarında, boş arazilerde çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli yerlere uyarı tabelaları asarak, bu alanlara döküm yapılmasını yasaklayarak gerekli tedbirler alınmıştır. Ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde vatandaşlarımızın ilçemizde çevre kirliliğine sebep olan, kötü görüntü oluşturan inşaat artıklarını, molozları, hafriyatı ve çöpleri yol kenarlarına döktükleri tespit edilmiştir. Bu tür artıkların yol kenarlarına, boş arazilere dökülmesi belediyemizce kesinlikle yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.” denildi.



“İlçe halkından altın madenine tepki”

İliç Belediyesinin çevre duyarlılığını destekleyen vatandaşlar Çöpler köyüne bağlı arazide, Kanada, Amerikan ve az bir kısmı da Türk ortaklığı ile yapılan altın maden şirketlerine tepki göstererek çevreye, doğaya ve insanlığa zehir saçıldığını kaydettiler.

Siyanür ve sülfirik asit dolu atık havuzun tehlike saçtığını kaydeden yöre halkı bölgede kanser vakalarının hızla arttığı ileri sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.