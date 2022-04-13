Erzincan’da “Enderun Usulü” teravih namazı

Osmanlı döneminden günümüze gelen “Enderun Usulü” teravih namazı Erzincan’da çeşitli camilerde kılınmaya devam ediyor.

Erzincan İl Müftülüğü koordinesinde ve seçkin hafızların katılımıyla il merkezindeki ve ilçelerde ki merkez camilerde Kur’an tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunması, sohbet, dua ve teravih namazının kılınmasıyla gecenin ibadet hayatına coşkulu bir katkıda bulunarak “Enderun Usulü” diye tabir edilen programlar düzenliyor. Enderun Usulü teravih namazı, adını Osmanlı döneminde bulunan Enderun Mektebi’nden alıyor. Osmanlı Sarayında ki Enderun Mektebi’nden eğitim alarak yetişen hocaların ve hafızların kıldırdığı namaz bu sebeple günümüze Enderun Usulü teravih namazı olarak gelmiştir.

Bu çerçevede kent merkezinde bulunan Yavuz Selim Camii’nde merkez imam hatiplerinden Yusuf Kocatürk, Ömer Özen ve Teoman Yücel Kayalar’ın da katılımlarıyla ve İl Müftüsü Burhan Çakır’ın sohbet ve dualarıyla, Kur’an tilaveti, ilahi ve kasideler, salâtu selâm ile teravih namazının manevi kazancı zenginleştirildi.

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