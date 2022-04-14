Erzincan'da Yeni Mahalle halkı muhtarlık seçimi için sandığa gidecek

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Erzincan'ın Yeni Mahalle Muhtarlığı için ara seçim yapılmasına karar verildi. Yeni Mahalleliler 5 Haziran’da muhtarlık seçimi için sandığa gidecek.

Erzincan’da Yeni Mahalle muhtarlığını yapan Öktem İlhan (71) 18 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti. Vefat eden muhtarın yerine azalar arasında bulunan Remzi Taşkesen muhtar olarak atanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle ve köy muhtarlıklarında ara seçim kararı aldı. Seçim kararının ardından Yeni Mahalle Muhtarı Remzi Taşkesen, mahallinin 5 Haziran’da muhtarlık seçimi için sandığa gideceğini açıkladı.

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