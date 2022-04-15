Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

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Erzincan’da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Programda iftar yapılmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Konuşmacılar şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere sağlıklı uzun ömürler dilediler.

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