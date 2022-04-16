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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 40 günlük eğitim seferberliği

İHA

Erzincan’da 40 günlük eğitim seferberliği

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise müdürleri ile iki oturum şeklinde "40 Günlük Eğitim Seferberliği İstişare Toplantısı” gerçekleştirdi.
İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında, Ortaöğretim Şube Müdürü Hasan Güneş ile Erzincan Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖDM) Müdürü Burak Özgül'ün sunumlarıyla, eğitimöğretim kazanımları değerlendirildi. Yapılan toplantı sonrası hem ortaokullar hem de liseler için "40 Günlük Eğitim Seferberliği" ilan edildi.
Yapılan toplantıda, 200212022 eğitim öğretim yılı 2. kanaat döneminde yapılan ortak yazılı sınav analizlerinin değerlendirilmesi, destekleme ve yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı" gibi gündem maddeleri ele alındı.
Okul müdürlerinin yoğun katılım gösterdiği istişare toplantısında, 20212022 eğitim öğretim yılında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflar düzeyinde Türkçe ve Matematik derslerinden (31.03.2022 tarihinde), Liselerde 9 ve 10. Sınıflar düzeyinde (01.04.2022 tarihinde) Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerinden 2. kanaat döneminin 1. yazılıları il geneli ortak yazılı şeklinde uygulandı. Yapılan yazılı uygulamanın ardından sonuçlar değerlendirilerek okullarla paylaşıldı. Sınav sonuçları aynı zamanda ilgili şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında detaylı bir şekilde değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, burada yaptığı konuşmada, okul müdürlerinin konuya gereken önemi verdiklerini ve sınavın sorunsuz bir şekilde uygulandığını belirterek okul müdürlerine teşekkür etti. Sonrasında ortaya çıkan sınav sonuçlarının değerlendirmesini yaparak, alınması gereken tedbirler konusunda okul müdürlerine gerekli bildirimlerde bulundu. Detaylı analizlerin önemli bir veri oluşturduğunu belirterek, okullarda ilgili branş öğretmenlerinin katılımıyla konunun okullarda da değerlendirilmesini söyleyerek ilerleyen süreç için daha hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Destekleme ve yetiştirme kursları için de son döneme girildiğini belirten Gün, yaklaşan LGS ve YKS için hazırlıkların arttırılarak bu konuda seferberlik ilan ettiklerini, kalan kısa zamanın bu anlamda yoğun bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) önemini tekrar tekrar vurgulayan Gün, öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttırılması için bazı çalışmalar yapılmasının iyi olacağını ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda sınavlara girecek olan diğer tüm öğrencilerin de mümkün olan en iyi eğitimi alması için şimdiden bir eğitim planlamasının yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.
Okul müdürlerinin görüş ve önerileri ile devam eden toplantıda, Ekim 2021 döneminde il genelinde öğretmen ve idarecilerin yoğun katılıyla yapılan "Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı" ile ilgili bir online sistem oluşturulduğu ve bununla daha hızlı ve daha etkili iletişim kurularak çalışmaların daha etkili hale getirildiği belirtildi.
İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, toplantı için etkili ve verimli bir sunum yapan Ölçme Değerlendirme Merkezine, toplantıda emeği geçen ilgili şube müdürlerine ve toplantıya katılım gösteren okul müdürlerine teşekkür etmesiyle toplantı son buldu.

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