Parke yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da kilit parke taşı ile kaplanmış sokaklarda bozulan ve deforme olan kısımlarda çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde bulunan kilit parke taşı sokaklar ile kaldırımda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, bozulan ana arter ve ara arter güzergâhlarındaki kilitli parke taşı tamiratı ile yol iyileştirme çalışmalarını Fatih Mahallesi, Ulalar ve Yoğurtlu’da devam ettirdi. Kırılmış parçalanmış kilit parke taşları yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Bölgede kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak düzgün bir hale getiriliyor.

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