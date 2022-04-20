Erzincan’da “ Aşılama ve Meyve Ağacı Budama” kursu verildi

Erzincan’da, meyve yetiştiren çiftçilere yönelik uygulamalı olarak “Modern Meyvecilikte Aşılama ve Budama Eğitimi” verildi.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Modern Meyvecilikte Aşılama ve Budama Eğitimi” projesinin 1. aşaması verilen teorik ve pratik eğitimleri ile gerçekleştirildi. Eğitime katılan üreticilere, sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında budama ve mevsim itibariyle uygulama zamanı olan kalem aşı teknikleri konularında eğitim verildi. Eğitim çerçevesinde meyve üreticilerine, budamada işleminde birinci amacın ağaçlarda sağlıksız olan dalları ortadan kaldırmak olduğu vurgulandı. Daha sonra iskeletini oluşturup ağacın içerisine güneş ve rüzgârın girmesini sağlamanın önemli olduğu söylendi.

Ağaç budama işleminin uygulamalı olarak gösterilmesi ve katılımcıların da uygulamalı olarak işlem yapmasıyla eğitim devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.