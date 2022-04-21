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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyan Vasgirt deresinden sel akıyor

İHA

Kuruyan Vasgirt deresinden sel akıyor

Erzincan’ın Kavakyolu semtinden geçen kuru dere, karların erimesiyle suya kavuştu.
Geçtiğimiz yıl tüm yurdu etkisi altına alan kuraklık birçok noktada derelerin kurumasına neden olmuştu. Erzincan’da da oldukça kurak geçen bir sene sonrasında derelerin birçoğu kurudu.
Bu yıl kış aylarında yoğun yağan karların bahara merhaba dediğimiz günlerde erimeye başlaması kuruyan derelerin coşmasına neden oldu.
Işıkpınar Köyü’nden başlayarak Kavakyolu Beldesi arasından geçen ve Karasu Nehri’ne kadar uzanan toplam uzunluğu 10,5 kilometre olan Vasgirt Deresi de (Işıkpınar Deresi) suya kavuştu.
Vatandaşlar, “Bugünler de Vasgirt Deresinden adeta sel gibi su akıyor. Tabi ki güzel. Su akmadığı zamanlarda derenin içerisi pislikten çok kötü görünüyor. Kar suları bu pisliği de, etrafa saçılan kötü kokuları da temizlemiş oldu” ifadelerine yer verdiler.

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