Erzincan’da tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı

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Erzincan’da yaklaşık 1 hafta önce vatandaşların yaralı halde bulduğu atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Erzincan’da duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde tespit edilen yaralı atmaca halsiz ve bitkin halde bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne getirildi. DKMP ekipleri tarafından teslim alınan atmaca gerekli kontrolleri yapılmak üzere veteriner hekime gösterildi. Yaklaşık bir hafta boyunca süren tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında sağlığına kavuşan atmaca tekrardan doğal yaşam alanına bırakıldı.

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