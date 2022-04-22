Kaymakam Çelik’ten asayiş denetimi

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Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında denetimlerde bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerde Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Savaş emniyet ve asayiş konularında Kaymakam Musa Kazım Çelik'e bilgi verdi.

Ardından, Erzurum Erzincan D100 karayolu üzerinde 7 gün 24 saat devam eden yol emniyet ve kontrol noktasında çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Çelik, uygulama esnasında durdurulan sürücüler ile sohbet edip, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına uyma noktalarında hatırlatmalarda bulunarak, hayırlı yolculuklar diledi.

Denetimlerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, Kaymakam Çelik’e eşlik etti.

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