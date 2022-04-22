Çocuklar 23 Nisan etkinliğinde doyasıya eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haymeana Anaokulunda coşkuyla kutlandı.

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Haymeana Anaokulunda 23 Nisan şenliği düzenlendi. Minik öğrenciler şenlikte doyasıya eğlendi. Etkinlikte ilk olarak Okul Müdüresi Ayşe Karakaş günün anlam ve önemi hakkında bilgiler vererek tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ardından Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri tarafından okul bahçesinde kurulan oyun stantlarında hazırlanan yarışmalarla ve bahçe oyunlarıyla minik öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler. Neşeli oyunlarla renklendirdikleri bayramlarını şenlik havasında kutladılar.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Haymeana Anaokulu Okul Müdüresi Ayşe Karakaş, “Çocuklarımızın sevgisine, coşkusuna, mutluluğuna tanıklık etmek, bizlere de enerji verdi. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri her çocuğumuzla yakından ilgilendi. Palyaço kostümleri giyerek onları çok eğlendirdi. Müzik şovları, heyecanı daha da artırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz" dedi.

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