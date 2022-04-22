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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tulum peynirinin taban fiyatı 38 TL olarak belirlendi

İHA

Erzincan İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme ve Ürün Değeri Belirleme Komisyonunca 2022 yılı içerisinde yapılan ikinci toplantıda tulum peynirinin taban fiyatı 38 TL olarak belirlendi.

Tulum peynirinin taban fiyatı 38 TL olarak belirlendi

Erzincan İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme ve Ürün Değeri Belirleme Komisyonunca 2022 yılı içerisinde yapılan ikinci toplantıda tulum peynirinin taban fiyatı 38 TL olarak belirlendi.
Erzincan İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği organizesinde üretici ve tüccarlar ile gerçekleştirilen ilk toplantıda üreticiden peynir alımının 32,5 TL olması gerektiğini söyleyen peynir tüccarlarına üreticilerden tarafından kabul edilmeyerek ve toplantıdan sonuç alınamamıştı. Yapılan ikinci toplantıda ise tulum peynirinin taban fiyatı 38 TL olarak belirlendi.
Konu ile ilgili Erzincan İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş açıklamada bulunarak, “Değerli üreticilerimiz; 2022 yılı peynir sezonunun açılması ile beraber üreticilerimiz ve peynir tüccarları ile birçok toplantılar ve istişareler her yıl olduğu gibi birliğimizin öncülüğünde yapıldı. Bu çalışmalarımız Tunceli üreticisi ve birliği ile koordineli şekilde yürütüldü. Lakin bu yıl üretici açısından maalesef tatmin edici bir sonuca ulaşılamadı. Teklif edilen fiyatlar üreticilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Hayvanlar sağıma başladı, yayla sezonu geldiği halde mağduriyet yaşanmaması açısından üretici temsilciliği olarak yaptığımız çalışmalar, analizler ve üreticilerimizin talepleri doğrultusunda üreticinin taze peynir taban fiyatı 38 TL’dir. Bu fiyata riayet edilmesi dileği ile. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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