Yolcu otobüsünde seyahat eden 25 kaçak göçmen yakalandı

Ardahan'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen ve Erzincan’da durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Konuya ilişkin Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ErzincanErzurum kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurarak gerçekleştirdiği kontrolde; Ardahan'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otobüs yolcularının, yasa dışı yollarla yurda giren ve sahte evraka sahip Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Aynı araçta bulunan ve kaçak göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen otobüs sürücüleri M.A. ve E.E. ile muavin C.K. gözaltına alındı.

Kimliklerinin belirlenmesi, idari işlemlerin tesisi için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması sonrası Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.

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