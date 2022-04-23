653 öğrenci, Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı. Çalışma, dron ile havadan görüntülendi.
Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün Afyonkarahisar Kocatepe´deki fotoğrafının koreografisini oluşturdu. Okul bahçesindeki 900 metrekarelik alanda, 42 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde hazırlanan gösteride, 653 öğrenci yer aldı.
Yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu hazırlanan koreografinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-04-23 11:11:24
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