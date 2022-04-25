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Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne böyle araba sürdü

İHA

Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne böyle araba sürdü

Erzincan’ın İliç ilçesinde husumetlisine otomobille çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü darp edildi.
Olay, İliç ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunan otomobil sürücüsü şahsı bir arkadaşıyla ilçe merkezinde yürürken gördü. Sürücü otomobilini yolda arkadaşıyla yürüyen şahsın arkası dönükken üzerine sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi.
Yaşanan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Olayda yaralanan kazazede ve darp edilen sürücü hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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