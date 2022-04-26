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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da Şair Karakoç anıldı

İHA

Erzincan’da Şair Karakoç anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen programla geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Şair Sezai Karakoç anıldı.
TYB Erzincan Şubesinin bu haftaki konuğu Doç. Dr. Adem Can oldu. Can, “Sezai Karakoç ve Diriliş Şiiri” başlıklı konuşmasında şiirde iz bırakan şairleri anlattı ardından da Sezai Karakoç’un şiiri ve diriliş fikri üzerinde durdu.
Programda konuşan Doç. Dr. Adem Can, “Şiirin üstatlarından olan Yahya Kemal Osmanlı’nın başkent olarak kullandığı Edirne’nin de içerisinde yer aldığı balkanların şairidir. Üsküp doğumludur. Çünkü Osmanlı kuruluş yıllarında bir balkan devletidir. Sonradan balkanlar kaybedilince Osmanlı bir Anadolu devleti olmuştur. Yahya Kemal aynı zamanda İstanbul’da yaşamış İstanbullu bir balkan şairidir. Necip Fazıl ise İstanbul’un sesi olarak şiirlerinde İstanbul’un havasını terennüm ve teneffüs etmiş, yeni bir ses ve soluk getirmiştir. Sezai Karakoç ise bir Anadolu şairidir. Şiirlerinde ve yazılarında Anadolu’yu ve dirilişi anlatmıştır. Her büyük şair kendi döneminde yaşayan diğer şairleri gölgesinde bırakmıştır. Sezai Karakoç kendi dünyasına çekilip kendi kozasını örmüş bir şairdir. Osmanlının geleneğinde İslami olma özelliği vardır. Osmanlı şiirini yazanlar şaraptan aşktan bahsetseler bile onların anlattıkları İslami konulardan bahsetmiş devletin üst kademelerindeki insanlardır. Sezai Karakoç bir fikir adamıdır. Düz yazıları ile de şiirleri ile de fikir adamıdır. Ama şiirleri ile öne çıkmıştır. Aynı zamanda siyaset adamıdır. Siyaseti de kendine has üslubu ile yapmış dirilişini siyasete de yansıtmıştır. Milletlerin asıl sanatları şiirdir. İthalatı mümkün değil. Çevrisini yaptığında kaybolmaktadır. Şiirle uğraşanlar geleneğe bağlı olarak tuğlanın üzerine tuğla koyma başarısını gösterebilirlerse yücelmişlerdir. Sezai Karakoç’un şiiri bir diriliş unsuru olarak görmüştür. Ne romanın, ne heykelin ne de diğer sanat dallarının hiç birisinin yerli ve milli değildir. Yerli ve milli olan şiirdir. O halde milli olan şiirdir ve dirilişin şiirde yaşanması gerekmektedir. Sezai Karakoç ta bunu başarmış bir şairdir. İslamcı şairleri dikkate almayan şairler Sezai Karakoç’un şiirini gördükten sonra ona saygı duymuşlardır. “ ifadelerine yer verdi.
Programın sonunda dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandıran Doç. Dr. Can’a TYB Erzincan Başkanı Halil İbrahim Özdemir tarafından bir teşekkür belgesi verildi.

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