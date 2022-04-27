Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde değerlendirilen ürünler, Erzincan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çocuklar için oyuncaklara dönüştürüldü.

Kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerin tekrar kullanıma sokularak ekonomik bir değer kazandırıldığı 42 adet çocuk oyuncağından oluşan serginin açılışı Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Tamamen atık malzemeler ile yapılan oyuncaklar sergilenirken, en az lise mezunu vatandaşların katılabildiği 380 saatlik Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi kurslarını tamamlayan kursiyerlere iş bulabilme imkânı sağlanıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün de, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda hafta boyunca ziyaretçilerin beğenilerine sunulacak olan serginin açılışına katıldı. Gün, burada yaptığı konuşmada yapılan eğitim kurslarının gelecek nesiller için bir köprü olduğunu belirterek, “Bugün Halk Eğitim Merkezi’nde minik bir serginin açılışındayız. Bu sergi bizim için şu açıdan çok önemli; ilk olarak hepsinin atık malzemeden olması, hepsinin geri dönüşümden olmasıdır. Sıfır Atık Projesine, biliyorsunuz tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda çok önem veriliyor. Özellikle öğrencilerimizin vatandaşları bilinçlendirmesi, hem bakanlığımız tarafından hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Burada Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla 380 saatlik Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi kursları verilmekte. Kurslarımıza en az lise mezunu olan arkadaşlarımız müracaat edebiliyor ve bu çalışmalar içerisinde 42 adet geri dönüşümden yararlanarak yapmış olduğunuz çalışmalar var. Az önce belirttiğim gibi bizim için bunlar anlamlı, bunlar önemli. Çocuklar ve okullarda ki öğrenciler için oyun oynayabilecekleri materyalleri çok önemli. Bunları da geri dönüşüm ile yapmak çok daha önemli. Bu güzel çalışmalara imza atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizi de biraz çocukluğumuza götürdünüz. Yapılanlar bu devrin çocuklarına belki biraz hitap etmemiş olabilir ama eğitim her zaman bir köprüdür. Dün ile bugün ve yarını bir araya getirecek olan bir köprü. Gelecek nesillere bu günleri aktaran bir köprü. Öte yandan Halk Eğitim Merkezi’nde daha önce ki yapılan kurslardan da artırılan malzemeleri toplayarak öğrencilerimize eşofmandan tutun da kalemliğe, sırt çantasına varıncaya kadar belli bir miktar malzemeler yapıldı. Bu malzemeler daha çok köy okullarına dağıtıldı. Ben tekrardan bu yapılan çalışmada emeği olan hocalarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Gökçe Torun da katılımcılara kurs hakkında bilgiler vererek “Biz bu işe en başta geri dönüşümden yararlanılsın ve çocuklara faydalı bir şeyler yapılsın diye düşünerek oyuncaklarımızı yapmaya başladık. Özellikle oklar, yaylar, tahta arabalar, bez bebekler, beşikler vs. yaptık. Arkadaşlarımız ile çok güzel vakit geçirdik. Çok güzel çalışmaların çıktığını düşünüyorum” diye konuştu.

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