Eğitim Fakültesi Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalından 2020 Mezunları Resim Sergisi

EBYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Resimİş Eğitimi Bölümü “2020 Mezunları Resim Sergisi” düzenlendi.

Pandemi nedeniyle daha önce gerçekleşemeyen Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı “2020 Mezunları Sergisi”, bu yıl Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Tesislerde sanatseverlerle buluştu. Gerçekleşen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, Resim İş Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selma Taşkesen, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sergide mezun 30 öğrencinin hazırladığı realist, kübik, barok, Kurtuluş Savaşı ve röprodüksiyon içerikli yağlı boya, akrilik ve kolaj çalışmalarından oluşan toplam 80 eser yer aldı.

Sergiyi gezerek öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrencilerin çalışmalarından oluşan çeşitli sergiler düzenlemesinin öğrencilerin özgüven motivasyonları açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Rektör Levent, “Öğrencilerin dersliklerde öğrendikleri bilimsel ve sanatsal bilgileri, uygulama alanında özgün bir biçimde ifade etme fırsatı edindikleri bu tür sergilerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen akademisyen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Sergi, 25 Nisan8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Tesislerde sanatseverlere açık olacak.

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